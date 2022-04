Primo maggio: Vicenza, la diocesi organizza un momento di preghiera e riflessione sulla realtà del lavoro nella parrocchia di San Giuseppe

Domenica 1° maggio, in occasione della festa di San Giuseppe Lavoratore, la diocesi di Vicenza-Commissione di pastorale sociale e del lavoro, giustizia e pace, cura del Creato invita ad un momento di preghiera e riflessione sulla realtà del lavoro oggi in Italia. Appuntamento alle 18.30 al Centro giovanile della parrocchia di san Giuseppe (Vicenza), in viale Mercato Nuovo 43.

L’incontro partirà dalle sollecitazioni del messaggio che i vescovi italiani hanno rivolto alla Chiesa per questa ricorrenza civile e religiosa, ponendo particolare attenzione al tema della sicurezza e alla drammatica serie di incidenti e morti sul lavoro, che hanno segnato drammaticamente la vita sociale del nostro Paese anche nell’ultimo anno. Nel 2021 i morti sul lavoro sono stati 1221 in Italia, dei quali 105 in Veneto e 12 a Vicenza.

La parrocchia di san Giuseppe, oltre alla vicinanza ad un luogo di lavoro significativo (il Mercato ortofrutticolo), è anche sede della comunità cattolica ucraina. Non mancherà quindi l’invocazione al Signore per un mondo di giustizia e di pace.