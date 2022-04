Diocesi: Sassari, mons. Saba da domani in visita pastorale a Sorso e Sennori

Un mese di incontri, celebrazioni, appuntamenti. Calendario ricco di impegni per l’arcivescovo di Sassari, mons. Gian Franco Saba, che per tutto il mese di maggio sarà in visita pastorale a Sorso e Sennori. Si inizierà domani, sabato 30 aprile, con la celebrazione eucaristica di apertura nella parrocchia di San Basilio Magno, a Sennori, alle 18.30. Il giorno seguente, domenica 1° maggio la santa messa a Sorso nella chiesa parrocchiale di San Pantaleo, alle 10.30, preceduta da un atto di affidamento della visita pastorale a Santa Monica (ore 10) e alla Beata Vergine “Noli Me Tollere” (alle 10.15). Lunedì 2 maggio alle 16.30 l’oratorio di Santa Monica ospiterà un incontro interparrocchiale con tutte le associazioni di volontariato, le confraternite, i movimenti e i gruppi ecclesiali.

Sabato 7 maggio alle 18, sempre a Santa Monica, i fedeli sono convocati per la celebrazione eucaristica di apertura. Domenica 8 maggio si entrerà nel vivo del programma. La comunità di Sennori ospiterà alle ore 16 un incontro interparrocchiale con tutti i comitati. Alle 20 per le vie di Sorso si snoderà una fiaccolata che partirà dal santuario della Beata Vergine Noli Me Tollere dove il mese di maggio è vissuto come un corale atto di devozione alla Vergine. Martedì 10 a Sennori, San Basilio, è in programma la giornata del malato e dell’anziano.

L’arcivescovo nel corso della visita avrà occasione di ascoltare anche le istituzioni: venerdì 13 maggio è previsto il Consiglio comunale straordinario a Sennori, mentre lunedì 16 maggio si svolgerà il Consiglio comunale a Sorso. Sempre lunedì 16 a Sorso è in programma un convegno con il mondo del lavoro e delle attività produttive.

La visita proseguirà con numerosi appuntamenti ecclesiali, tutti pensati per rinforzare il cammino sinodale, sulla scia di quanto indicato da Papa Francesco alla Chiesa universale. E così dal 19 al 21 maggio si svolgeranno gli esercizi di sinodalità: tre giorni di laboratori, di attività di ascolto elaborati dal Centro pastorale diocesano secondo una formula innovativa.

Durante il mese ci sarà spazio anche per espressioni artistiche e musicali: sabato 7 è prevista una commedia al Centro culturale di Sennori mentre giovedì 19 in piazza San Pantaleo, a Sorso, si svolgerà un concerto con testimonianza vocazionale.