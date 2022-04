Giuseppe Toniolo: Napoli, oggi un convegno su “Pace, economia, giustizia oggi nel pensiero” del beato

In occasione del decimo anno della beatificazione di Giuseppe Toniolo (29 aprile 2012–29 aprile 2022), allo scopo di stimolare, soprattutto nei giovani, l’impegno per lo studio e l’approfondimento del pensiero sociale cattolico e del magistero pontificio, la Fondazione nazionale di studi tonioliani – Campania, in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti della Campania, la Rete delle associazioni “Giuseppe Toniolo”, il Liceo dell’arte e della comunicazione “G. de Chirico” di Torre Annunziata e il patrocinio dell’arcidiocesi di Napoli, dell’Azione cattolica Regione Campania e diocesana di Napoli, Acli Napoli, Amci Regione Campania, Centro di cultura e studi Giuseppe Toniolo di Torino – Amici dell’Università Cattolica, Cisl Campania, Forum delle associazioni sociosanitarie, Ucsi (Unione Cattolica Stampa Italiana) Campania, organizza il convegno “Pace, economia, giustizia oggi nel pensiero di Giuseppe Toniolo”.

L’evento, si legge in una nota, “è l’occasione per promuovere il pensiero di Giuseppe Toniolo, sposo e padre, professore universitario di economia che offre l’esempio di come un cristiano è chiamato a vivere la propria fede in famiglia, nella professione, nella società civile e a servire l’annuncio del Vangelo nella Chiesa e nel mondo attraverso lo studio e l’applicazione della dottrina della Chiesa nella dimensione sociale, economica e politica”.

Il convegno si tiene a Napoli stamattina, nell’ipogeo della basilica “Incoronata Madre del Buon Consiglio” in via Capodimonte, 13. È obbligatorio indossare la mascherina Ffp2. Prevista la diretta streaming dell’evento sulla pagina Facebook della Fondazione di studi tonioliani Campania.

I saluti saranno a cura di mons. Nicola Longobardo, rettore della basilica “Incoronata Madre del Buon Consiglio” e assistente ecclesiastico della Fondazione di studi tonioliani per la Campania e il Sud Italia, Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei giornalisti Campania, e in video collegamento mons. Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo-Tadino e Foligno, Ettore Acerra, direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale della Campania, Romano Molesti, presidente nazionale della Fondazione di studi tonioliani. Introdurrà Francesco Manca, segretario organizzativo nazionale della Fondazione di studi tonioliani. Previsti gli interventi di Leonardo Becchetti, ordinario di Economia politica presso l’Università di Roma “Tor Vergata”, Stefania Brancaccio, vice presidente nazionale Ucid e presidente Ucid Campania, Doriana Buonavita, segretaria generale Cisl Campania, mons. Gaetano Castello, vescovo ausiliare di Napoli, Mario Di Costanzo, responsabile della Consulta regionale aggregazioni laicali Campania, Giuseppe Notarstefano, presidente nazionale dell’Azione cattolica italiana, Cinzia Rossi, presidente del Centro di cultura e studi Giuseppe Toniolo di Torino – Amici dell’Università Cattolica. Modererà Guido Pocobelli Ragosta, vice caporedattore e segretario di redazione della Tgr Rai Campania, presidente Ucsi Campania.