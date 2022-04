Facoltà Teologica di Sicilia: una mostra sui Santi dell’isola allestita nella Biblioteca

Foto Sir

Una mostra sui “Santi di Sicilia” con “personaggi, carismi e luoghi”. Si svolge alla Biblioteca centrale per le Chiese di Sicilia della Pontificia Facoltà Teologica, inaugurata in occasione della VII edizione della manifestazione “La via dei Librai”.

L’evento si propone di esporre nella sede storica della Biblioteca alcuni tra i più significativi testi del Fondo Antico che esemplificano l’attenzione dell’editoria religiosa, nonché dell’arte delle incisioni, per alcune figure di particolare rilievo legate all’isola. Ripercorrere la presenza e le attestazioni dei Santi in Sicilia nel corso di due millenni di storia cristiana significa inevitabilmente addentrarsi anche nella ricerca e nella riscoperta delle testimonianze letterarie, documentarie e figurative che facciano riferimento alla realtà agiografica del territorio, ricercandone le coordinate cronologiche, tipologiche e spirituali. Non di rado, alle figure di santità note e conclamate, si aggiungono venerati personaggi quali servi di Dio e beati, talvolta nomi oggi dimenticati, legati alla storia del territorio ed a quella di comunità religiose particolari, in cui i protagonisti si sono distinti come fondatori, o per particolari carismi di misticismo e opere di carità. Tra questi, ad esempio, la venerabile suor Benedetta Reggio, abbadessa perpetua, e fondatrice del Monistero dell’Immacolata Concezione di Palermo (1742), e suor Maria Sepellita della Concezione, fondatrice del Venerabile Monistero delle Monache Mariane a Palma. “Dall’età paleocristiana al Medioevo, fino all’Evo Moderno, questi testimoni della fede si ergono come modelli di vita cristiana, di consacrazione alla preghiera, di dedizione al prossimo sofferente; non di rado, sono protagonisti di episodi taumaturgici e fatti prodigiosi. – dichiara il direttore, Francesca Paola Massara -. La mostra in programma attinge al prezioso patrimonio del Fondo Antico Santa Barbara della Biblioteca, selezionando una serie di testi, appartenenti prevalentemente ai secoli XVII e XVIII, che presentano Vite dei Santi e Beati siciliani, spesso editi in tipografie locali e arricchiti da ritratti e incisioni”.