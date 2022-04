Difesa della vita: Forum sociosanitario, domani un convegno a Napoli su “Carlo Casini, testimone di misericordia”

“Per conoscere meglio Carlo Casini, che ha agito con grande competenza, sempre al fianco del Magistero della Chiesa ed alla luce del Vangelo, nella magistratura, in politica, nel sociale con una capacità relazionale esemplare”, il Forum sociosanitario organizza domani, a Napoli, un convegno sul tema: “Carlo Casini, testimone di misericordia”. “Viviamo un’epoca storica problematica e difficile, in cui palesemente va riducendosi il riconoscimento della vita, come dono, come bene indisponibile e va appannandosi sempre più il riconoscimento della dignità della vita presente in tutti, anche nei più fragili e più deboli – sottolinea Aldo Bova, presidente del Forum sociosanitario -. Questo si accompagna a stravolgimento dei valori principali, necessari per una vita in condizioni di serenità, di pace, di giustizia, di solidarietà. Per questo abbiamo bisogno di agire nella concretezza del mondo e della vita concreta impregnando di valori sani la comunità in cui viviamo con l’esempio concreto, per essere credibili. A tal fine desideriamo avere come figura guida Carlo Casini, che è stato fondatore del Movimento per la vita e cofondatore del Forum delle associazioni sociosanitarie”.

Attraverso interventi di persone che lo hanno visto in azione nei vari settori del suo impegno, l’obiettivo è far “emergere l’opera da lui svolta, i contributi da lui offerti al servizio del bene comune, in famiglia, nel sociale, nel lavoro da magistrato, nell’impegno come politico, con lo stile delicato e signorile che lo caratterizzava. Verrà certamente posto in evidenza l’appassionato lavoro da lui svolto per promuovere e tutelare la vita nascente e la vita in tutto il suo percorso”, aggiunge Bova.

L’evento, le cui conclusioni saranno affidate a mons. Franco Beneduce, vescovo ausiliare di Napoli, si terrà a Napoli nell’Auditorium dell’Hotel Tiempo a partire dalle ore 8,30 di domani, sabato 30 aprile. Si potrà seguire il convegno limitatamente in presenza, ma anche in streaming, iscrivendosi a questo link.