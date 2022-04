Terremoto Centro Italia: Alemanno (sindaco Norcia), nuovo prezziario 2022 “grande iniezione di fiducia per tornare ad essere protagonisti della ricostruzione”

“Con l’approvazione del nuovo prezziario si porta a compimento un grande lavoro svolto in piena sinergia e con determinazione in Cabina di Coordinamento Sisma”. Lo ha detto il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, commentando l’ordinanza, presentata oggi alla stampa dal commissario Legnini, che aumenta in modo molto consistente il contributo pubblico per la ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma 2016. L’ordinanza, firmata ieri dal commissario Legnini, entrerà in vigore dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti. “Come membro della Cabina – ha affermato Alemanno – mi sono fatto portavoce delle istanze e delle problematiche che ho avuto modo di raccogliere in questi giorni dalle varie associazioni di categoria, non ultima ad esempio l’incontro avuto a Norcia con i vertici di Ance Umbria. Queste misure – ha aggiunto il Primo cittadino – fronteggiano lo smisurato rincaro dei prezzi avvenuto in questi mesi, in un periodo storico in cui tra la pandemia e la crisi bellica nel cuore dell’Europa, che ha inciso in particolare nell’aumento del costo dell’energia, non hanno sicuramente giocato a nostro favore. Questa ordinanza – ha concluso Alemanno – consente ai cittadini di guardare al futuro con rinnovata fiducia e di poter affermare che per le imprese sarà addirittura più conveniente lavorare per la ricostruzione post sisma che non per il solo ‘Superbonus 110’, ed oltretutto divenire protagonisti attivi del più grande cantiere d’Europa”.