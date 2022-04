Diocesi: Bolzano-Bressanone, domenica la festa dei patroni san Cassiano e san Vigilio

(Foto: diocesi di Bolzano-Bressanone)

Domenica 1° maggio a Bressanone la Chiesa altoatesina festeggia i patroni diocesani di Bolzano-Bressanone, san Cassiano e san Vigilio. La solenne celebrazione per la festa dei patroni diocesani san Cassiano e san Vigilio si tiene dal 1703 e coincide sempre con la seconda domenica dopo Pasqua, quest’anno domenica 1° maggio. Alle 9 il vescovo di Bolzano-Bressanone, mons. Ivo Muser, presiede la santa messa trilingue nella cattedrale di Bressanone, accompagnata dai canti del coro del duomo. Al termine del pontificale, intorno alle 10.15, si snoda la processione con le reliquie dei santi portate in corteo lungo le vie del centro cittadino, prima del ritorno in piazza Duomo per la benedizione finale.

La processione, che vede sfilare comunità parrocchiali del circondario, bande musicali, associazioni e movimenti ecclesiali con i gonfaloni, ritorna dopo due anni in cui non è stato possibile svolgerla a causa delle restrizioni anti-Covid. Il corteo viene aperto dallo stendardo di san Cassiano e dalla parrocchia di Varna, perché a Varna durante la Rivoluzione francese furono nascoste e in tal modo salvate le reliquie dei patroni.