Diocesi: Tivoli, domenica torna in città l’antica icona della Madonna delle Grazie di Quintiliolo

Dopo due anni di sospensione a causa della pandemia, nella prima domenica di maggio, come vuole la tradizione, tornerà nella città di Tivoli l’antica icona della Madonna delle Grazie di Quintiliolo.

Alle ore 9,30, l’icona della seconda metà del XIII secolo, che rappresenta Maria con il Bambino, giungerà all’Arco di Quintiliolo accompagnata dal vescovo di Tivoli e Palestrina, mons. Mauro Parmeggiani. Accolta dal presbiterio della città, dalle religiose, dalle Confraternite e dalla folla che ogni anno si riversa per le vie di Tivoli in questa occasione, l’icona farà il suo solenne ingresso in città. Sul ponte Gregoriano l’immagine della Madonna verrà accolta a nome della cittadinanza dal sindaco, Giuseppe Proietti, quindi proseguirà per Via dei Sosii dove verrà allestita durante la notte tra il 30 aprile e il 1° maggio una grande infiorata. L’icona raggiungerà poi il piazzale antistante l’ospedale cittadino di San Giovanni dove il vescovo eleverà a Dio una speciale preghiera per gli ammalati e per quanti si prendono cura di loro. Attraversando il centro storico della città laziale, l’icona raggiungerà quindi la cattedrale di San Lorenzo Martire dove rimarrà fino alla prima domenica di agosto, così come Maria rimase per tre mesi presso la cugina Elisabetta. Alle ore 11 mons. Parmeggiani presiederà la messa della III Domenica di Pasqua. Durante il percorso verrà meditato il testo utilizzato da Papa e dai vescovi in unione con lui con il quale, il 25 marzo scorso, consacrò la Russia e l’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria e si pregherà in modo particolare per la pace.