Diocesi: Perugia-Città della Pieve, inaugurata seconda mensa Caritas. Card. Bassetti, “luogo accogliente, dal calore di una grande famiglia”

“Sul tramonto del mio episcopato vedo sorgere un segno bello di carità, un sogno che ho sempre nutrito e che oggi si realizza: favorire una nuova mensa dei poveri nella nostra città, un luogo accogliente che dia loro il calore di una grande famiglia. Attraverso questa mensa si possa ricostituire il clima vero della famiglia per chi è solo, per chi è povero, per chi non ha affetti”. È il commento del cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti all’inaugurazione della seconda mensa della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve, realizzata a Perugia città, avvenuta oggi all’ora di pranzo, presso il “Villaggio della Carità-Sorella Provvidenza”, alla presenza dei rappresentanti delle massime istituzioni civili del capoluogo umbro e del mondo imprenditoriale regionale.

La mensa, intitolata “Don Gualtiero” in segno di gratitudine al card. Bassetti, è la seconda dopo la mensa “San Lorenzo” operativa dal 2008 in pieno centro storico. “Ora il ‘Villaggio della Carità-Sorella Provvidenza’ si avvia alla sua completezza – ha aggiunto il cardinale – e ringrazio, innanzitutto, il Signore e i figli di san Francesco, i Frati Minori Cappuccini, i padroni di casa di questo complesso, che dal 2014 l’hanno dato in comodato d’uso gratuito alla Caritas diocesana. Questa della mensa è un’opera segno che si aggiunge alle tante altre della nostra diocesi che cercano di abbattere la solitudine, soprattutto degli anziani, perché, credetemi, la solitudine è una delle forme di povertà più terribili”.

“La pandemia non è finita, non illudiamoci, e poi c’è questa guerra terribile. Abbiamo tante angustie che le vogliamo affidare al Signore. E Lui, proprio in proporzione delle sofferenze e delle angustie che gli affidiamo – ha concluso Bassetti – faccia germogliare nel nostro cuore altrettante speranze”.