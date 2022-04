Diocesi: Acireale: affidati i servizi di progettazione per il restauro della chiesa S. Maria del Carmelo di Pennisi per un importo di circa 150mila euro

Presso la sede della Struttura del commissario straordinario per la ricostruzione dei territori etnei sono stati oggi affidati i servizi di progettazione riguardante l’intervento di ristrutturazione e restauro della chiesa della parrocchia S. Maria del Carmelo di Pennisi, danneggiata dal forte terremoto del 26 dicembre 2018. “Il contratto, stipulato fra la diocesi di Acireale e l’Rtp vincitrice del concorso di progettazione a due gradi – si legge in una nota –, prevede fondi finanziati con Ordinanza n° 11 del 22 luglio 2020 del Commissario straordinario e contempla un importo complessivo pari a 152.500 euro oltre l’Iva”. La durata complessiva per le attività di progettazione “sarà pari a 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione della prestazione, fermo restando le scadenze intermedie previste nel contratto ed eventuali tempi aggiuntivi finalizzati all’acquisizione dei pareri da parte degli Enti competenti. Una notizia questa che ha rallegrato la comunità di Pennisi a partire da mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale”.

Il contributo erogato include in particolare i servizi di ingegneria e architettura attinenti alla fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misure e contabilità, certificato di regolare esecuzione, relazione geologica, indagini e prestazioni specialistiche con un costo complessivo dell’intervento (lavori, progettazione, Iva e quant’altro) di 2.319mila euro.