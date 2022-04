Armida Barelli: Gitto (Azione cattolica), la testimonianza della “Sorella maggiore” per la Chiesa e il Paese “risuonano forti anche ai nostri giorni”

(Foto e.g.)

(Milano) “La beatificazione di Armida Barelli è motivo di grande gioia per l’Ac e la Chiesa tutta”. Emanuela Gitto è vicepresidente nazionale dell’Azione cattolica per il settore Giovani. Domani parteciperà alla beatificazione di Armida Barelli nel duomo di Milano. Giunta nel capoluogo lombardo, dichiara al Sir: “Il suo esempio e la sua testimonianza nell’impegno per la Chiesa e il Paese risuonano forti anche ai nostri giorni. Anche noi oggi, nelle sfide del nostro tempo, ci sentiamo accompagnati dalla nostra ‘Sorella maggiore’ e guardiamo a lei come compagna di strada: vivace, energica, strabordante dell’amore di Dio”. Gitto sottolinea: “Ci resta impresso il suo invito: ‘Lavorate senza posa, ma soprattutto amate, amate, amate’, valido ancora per tutte le ragazze e i ragazzi, le giovani e i giovani, gli adulti di oggi”.