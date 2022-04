Diocesi: Termoli-Larino, un Concerto e una Divina Liturgia per raccogliere fondi a favore dell’Esarcato apostolico ucraino d’Italia

Domani, sabato 30 aprile, e domenica 1° maggio una delegazione degli alunni del Pontificio Collegio ucraino “San Giosafat” in Roma, guidata dal rettore, p. Luis Caciano, sarà presente nella diocesi di Termoli-Larino.

Domani sera, alle ore 20, presso la concattedrale di Larino il coro del Collegio ucraino eseguirà un “Concerto per l’Ucraina”. Mentre domenica 1° maggio alle ore 10,30 presso la cattedrale di Termoli il rettore e gli alunni del Collegio ucraino celebreranno la Divina Liturgia in rito bizantino.

Le offerte raccolte sia durante il Concerto a Larino sia durante la celebrazione della Divina Liturgia a Termoli saranno devolute all’Esarcato apostolico ucraino d’Italia e finalizzate ad aiuti umanitari alla popolazione ucraina colpita dal “massacro insensato” di una “guerra ripugnante”, ricorda la diocesi di Termoli-Larino, in una nota riprendendo le parole di Papa Francesco.