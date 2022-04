Ucraina: Misericordia Valle del Savio, partita una nuova spedizione per la Polonia a sostegno dei profughi. Il Corriere Cesenate segue il viaggio

(Foto: Corriere Cesenate)

La solidarietà non si ferma. “Torniamo in Polonia. Il nostro desiderio – dice Israel De Vito, presidente della Misericordia Valle del Savio e organizzatore della prima colonna mobile del 18-20 marzo scorsi – è quello di creare un gemellaggio solidale con lo scopo di aprire un ponte umanitario con la città polacca di Przemysl”. Lo scopo dichiarato è quello di portare aiuti al popolo ucraino, così come è accaduto nel precedente viaggio. “Abbiamo già trovato diversi partner – aggiunge De Vito – solo grazie al passaparola che si è creato dopo la nostra prima spedizione con la quale abbiamo creato un canale per fare arrivare sul posto generi alimentari e di prima necessità”. A raccontare la storia è il Corriere Cesenate.

Tra i primi a sostenere questa seconda colonna di aiuti umanitari ci sono il Cesena calcio e il Rotary di Cesena. Poi diversi singoli cittadini si sono già fatti avanti per offerte e donazioni. Anche le amministrazioni comunali accompagneranno in qualche modo il viaggio, sia con la presenza di alcuni loro esponenti, sia con il patrocinio dato all’operazione. “È una lunga e commovente catena di solidarietà che ci sorprende”, commenta De Vito.

La partenza è stata stamattina all’alba da Gualdo di Roncofreddo, sede della Misericordia Valla del Savio. Il rientro è fissato o per la domenica sera, 1° maggio, o per il giorno seguente. Gli organizzatori della spedizione, tra cui la Misericordia di Sarsina con il presidente Paolo Rossi, hanno preso contatti con la città e la diocesi di Przemyl. La destinazione infatti è Lezajsk, proprio nell’arcidiocesi di Przemyls, in Polonia, al confine con l’Ucraina.

Come nell’occasione precedente, tutti i mezzi in viaggio saranno a disposizione del coordinamento nazionale delle Misericordie per eventuali trasbordi di profughi verso l’Italia. Trasbordi che vengono autorizzati, come accade in questi casi, solo se in Italia si trova accoglienza adeguata per i profughi.

Tra i mezzi, un tir con 75 quintali di merce, alla cui guida è lo stesso De Vito, e un camion frigo (fornito gratuitamente dalla Autotrasporti Zamagni) riempito ieri con 12 tonnellate di prodotti ortofrutticoli grazie alla generosità di numerosi operatori del mercato ortofrutticolo di Cesena e della dirigenza dello stesso mercato, coinvolti dall’ex imprenditore del settore, volto noto a Cesena, Valchirio Piraccini.

Il Corriere Cesenate segue il viaggio, offrendo aggiornamenti sull’iniziativa solidale.