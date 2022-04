Papa Francesco: a Pontificia Commissione Tutela Minori, “la Chiesa risulti affidabile nel promuovere i loro diritti”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Un servizio, quello a voi affidato, che chiede di essere portato avanti con cura. C’è bisogno della continua attenzione della Commissione, affinché la Chiesa sia non solo luogo sicuro per i minori e luogo di guarigione, ma risulti pienamente affidabile nel promuovere i loro diritti in tutto il mondo”. Lo ha detto Papa Francesco ricevendo, stamani, in udienza i membri della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori a conclusione dell’assemblea plenaria. “Non mancano purtroppo situazioni in cui è minacciata la dignità dei bambini, e questo dovrebbe essere una preoccupazione per i tutti i fedeli e tutte le persone di buona volontà”, ha aggiunto.

Il Pontefice ha poi sottolineato come “a volte, la realtà dell’abuso e il suo impatto devastante e permanente sulla vita dei piccoli sembrano sopraffare gli sforzi di quanti cercano di rispondere con amore e comprensione”. “La strada verso la guarigione è lunga e difficile, richiede una speranza ben fondata, la speranza in Colui che è andato alla croce e oltre la croce – ha evidenziato il Papa -. Gesù risorto ha portato, e porta per sempre, le cicatrici della sua crocifissione nel suo corpo glorificato. Queste piaghe ci dicono che Dio ci salva non ‘saltando’ le nostre sofferenze, ma attraverso le nostre sofferenze, trasformandole con la forza del suo amore”.