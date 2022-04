Ospedale Bambino Gesù: Roma, “C’era una volta”. Gli attori leggono le fiabe ai piccoli pazienti

Cristiana Capotondi - Foto Ospedale Bambino Gesù

L’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma ha inaugurato questa mattina la rassegna “C’era una volta”, a cura della Fondazione De Sanctis in collaborazione con Aopi (Associazione ospedali pediatrici italiani). La rassegna porta attori e attrici italiani, tra i più amati dal pubblico, negli ospedali pediatrici d’Italia per raccontare le fiabe della tradizione ai piccoli pazienti.

Nello spazio del Castello dei giochi i bambini hanno accolto con con gioia ed emozione gli attori e le attrici intervenuti: Raoul Bova, Paolo Calabresi, Cristiana Capotondi, Matilda De Angelis, Giorgio Pasotti, Pif e Benedetta Porcaroli. Hanno indossato le magliette e il cappellino “C’era una volta”, hanno chiesto gli autografi e una foto ricordo con i loro idoli. Gli attori hanno raccontato le fiabe ai piccoli ricoverati donando un momento di evasione e una emotiva carezza a loro e ai loro genitori.

Ha iniziato, seduto tra i piccoli, Giorgio Pasotti con “Biancaneve e i sette nani” seguito da Benedetta Porcaroli con la “Volpe e la cicogna”. Tutti i protagonisti hanno letto le favole avvicendandosi nei vari reparti dell’ospedale pediatrico: oltre al Castello dei giochi anche in Oncologia, Cardiologia, Traumatologia, Pediatria generale, Dialisi, Fibrosi Cistica/Reumatologia. Paolo Calabresi ha letto una favola scritta da lui “La pancia dell’aeroplano” mentre Pif ha letto “La lepre e la tartaruga “; Cristiana Capotondi si è cimentata con “Pinocchio”, Matilda De Angelis con “Giacomino e il fagiolo magico”, Raoul Bova ha letto “Raperonzolo”.