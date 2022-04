Ucraina: S.B. Shevchuk, “più di mezzo milione di cittadini ucraini deportati in Russia. Quasi 200.000 di loro sono i bambini”

“Oggi in Ucraina vediamo effettivamente come il nemico stia espellendo in massa i figli e le figlie dell’Ucraina. Proprio ieri, le fonti ufficiali della parte russa hanno annunciato che la Russia ha cacciato e deportato dall’Ucraina più di mezzo milione di cittadini ucraini. Quasi 200.000 di loro sono i bambini”. E’ quanto fa sapere oggi l’arcivescovo maggiore di Kiev, Sbiatoslav Shevchuk, capo della Chiesa greco-cattolica ucraina nel suo messaggio quotidiano dall’Ucraina in guerra. “Le persone – dice – sono espulse dalla loro terra. I bambini sono privati della loro eredità e diventano estranei, esiliati su terra altrui”. Nel video messaggio, S.B. Sviatoslav parla delle ultime drammatiche ore vissute in Ucraina: “L’ultimo giorno, le ultime 24 ore, l’ultima notte per l’Ucraina sono stati difficili”, dice. “Le regioni di Donetsk, Luhansk e Kherson subiscono l’occupazione russa. Il nemico bombarda costantemente Mykolaiv e Kharkiv. Ci sono pesanti battaglie nelle regioni di Donetsk, Luhansk, Mykolaiv e nella nostra terra di Zaporizhya. Ma nonostante gli attacchi sempre crescenti del nemico, l’Ucraina resiste! L’Ucraina combatte”.