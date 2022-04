Diocesi: Trento, il 13 maggio al Museo diocesano inaugurazione di una mostra iconografica sulla città. In programma anche conferenze, incontri, attività per le scuole

Nuovi spazi espositivi, attenzione al risparmio energetico, mostre e inedite attività per il pubblico: questo (e molto altro ancora) è il programma del Museo diocesano tridentino per il 2022, illustrato oggi in conferenza stampa dal direttore Michele Andreaus presso la sede di Palazzo Pretorio. “Un programma – ha spiegato – ispirato ad alcune parole chiave: collaborazione con istituzioni e comunità, apertura al territorio, Museo sempre più aperto a nuovi stimoli. Il Museo diocesano è una realtà che appartiene alla comunità trentina, contiene una storia importante, che può fornire fondamentali chiavi di lettura per meglio comprendere il presente”. Per l’arcivescovo di Trento Lauro Tisi il Museo “intende essere sempre più un tassello prezioso nell’offerta culturale della Chiesa trentina in dialogo con il territorio. Qui ha preso forma e continua a modellarsi quell’idea di conservazione attiva che invita a rileggere con passione e originalità il passato, per aiutare a trovare in modo creativo chiavi di interpretazione del presente. Un Museo, quindi, abitato da memoria e profezia, a servizio di tutta la comunità”.

La prima importante novità è la sezione espositiva dedicata all’immagine di Trento. Dopo alcuni mesi di lavoro, venerdì 13 maggio alle 18 riapriranno le sale del piano terra di Palazzo Pretorio dove troverà spazio una nuova sezione espositiva dedicata all’iconografia di Trento dal XVI al XX secolo. Riguarda la città anche il progetto più ambizioso del 2022: la riapertura di due monumenti simbolo di Trento, Torre di Piazza e Porta Veronensis. Nel corso del 2022 Palazzo Pretorio ospiterà anche eventi, conferenze e incontri come il suggestivo spettacolo di sound design promosso dal Trento Film Festival e curato da Miscele d’aria factory (5 e 6 maggio alle 18 e alle 21.30 (info e prenotazioni sul sito del Festival). Ampia e articolata come sempre anche l’offerta educativa con visite guidate, percorsi didattici per la scuola e attività di vario tipo rivolte a famiglie, adulti e pubblico con esigenze speciali. Info www.museodiocesanotridentino.it.