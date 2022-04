Costa Rica: 170 parrocchie hanno messo a disposizione le proprie strutture per la campagna vaccinale anti-Covid

Durante lo scorso fine settimana, 170 parrocchie della Chiesa cattolica della Costa Rica, dislocate in tutto il Paese, hanno aderito alla campagna “Completa il tuo calendario” per consentire a bambini e adulti di completare il proprio programma di vaccinazione contro il Covid-19.

Il Fondo di previdenza sociale costaricano (Ccss) ha riportato un totale di 13.340 dosi applicate: di queste, 11.262 erano per persone di età superiore ai 12 anni e 2.078 per bambini tra i 5 e gli 11 anni di età. Eduardo Cambronero Hernández, direttore della Direzione della rete dei servizi sanitari, ha spiegato che questa campagna è stata coordinata tra il Ccss, il Ministero della Salute e le autorità della Chiesa cattolica per rendere più facile alle persone vaccinarsi con orari prestabiliti durante il fine settimana.

“La Chiesa cattolica è sempre stata preoccupata per la salute e il benessere delle persone, motivo per cui è stato dato sostegno per facilitare le vaccinazioni nelle nostre strutture in tutto il Paese”, ha affermato mons. Daniel Blanco Méndez, vescovo ausiliare dell’arcidiocesi di San José e segretario generale della Conferenza episcopale costaricana (Cecor). La Chiesa del Paese centroamericano, in una nota, ringrazia tutti i sacerdoti che hanno collaborato alla campagna e anche il personale sanitario che sta portando avanti questo sforzo.