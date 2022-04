Cammino sinodale: Ragusa, domani l’assemblea diocesana. Mons. La Placa, “non abbiamo avuto paura di guardare in faccia la realtà e confrontarci con le sfide del nostro tempo”

È convocata per domani, venerdì 29 aprile alle 20, nella chiesa del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo di Ragusa, l’Assemblea diocesana pre-sinodale. “La Chiesa di Ragusa – ha scritto il vescovo Giuseppe La Placa nella lettera di indizione – ha intrapreso con convinzione ed entusiasmo il Cammino sinodale, in comunione con tutte le diocesi presenti in Italia e nel mondo”. “Non ha avuto paura di guardare in faccia la realtà, di confrontarsi con le varie sfide del nostro tempo e con le ‘periferie esistenziali’, presenti anche nel nostro territorio diocesano”, ha commentato il presule, evidenziando che l’Assemblea pre-sinodale sarà l’occasione per “riascoltare insieme, con gratitudine, ciò che lo Spirito ha ‘suggerito’ alla nostra Chiesa durante questi preziosi mesi di Cammino sinodale e per arricchire questo primo discernimento con ulteriori contributi”.

Dalla diocesi sottolineano che “il cammino sinodale ha riacceso entusiasmo e desiderio di partecipazione, inaugurando uno stile che può caratterizzare sempre di più l’esperienza di Chiesa. Difficile dire quanti gruppi sinodali siano stati attivati, sicuramente nell’ordine di un paio di centinaia. Hanno preso parte al lavoro sinodale tutte le parrocchie, i santuari, le case religiose, gli organismi e gli uffici, la Consulta delle aggregazioni laicali”. Con l’intenzione di mettersi in ascolto anche della realtà che la circonda, la Chiesa ragusana ha coinvolto anche due Consigli comunali, alcune Chiese cristiane non cattoliche (luterani e pentecostali) e due Comunità islamiche con il Sinodo che ha bussato, trovando porte aperte, anche a due moschee. Coinvolti anche il mondo della scuola, dell’università, della cultura, dei braccianti seguiti dal progetto Presidio della Caritas.

Tutti i contributi raccolti sono stati sintetizzati in una relazioni che il vescovo presenterà venerdì sera durante l’Assemblea.