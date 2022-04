Primo maggio: Piacenza-Bobbio, domani in cattedrale confronto su ambiente, lavoro, comunità per un futuro sostenibile con il vescovo Cevolotto

In occasione del 1° maggio, festa di san Giuseppe lavoratore, l’Ufficio per la Pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Piacenza-Bobbio e il Progetto Policoro promuovono per domani, venerdì 29 aprile, un pomeriggio di confronto nel solco di “The Economy of Francesco”. Come hanno spiegato gli organizzatori, l’appuntamento è rivolto ai giovani e a tutto il mondo del lavoro con l’intenzione di offrire un momento di riflessione tra le diverse realtà del territorio. L’iniziativa, sul tema “In dialogo su ambiente, lavoro, comunità per un futuro sostenibile” culminerà con un momento di ascolto alla presenza del vescovo Adriano Cevolotto, che si terrà dalle 18.30 alle 19.30 e che sarà aperto a tutti coloro che vorranno partecipare.