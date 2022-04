Diocesi: Siena, domani al via le celebrazioni in onore di Santa Caterina

Ritornano le celebrazioni in onore di Santa Caterina da Siena, compatrona d’Italia e d’Europa, che si terranno da domani, 29 aprile, al 1° maggio prossimi.

Domani, nella festa liturgica di Santa Caterina e nel 642° anniversario della sua morte, l’arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino, card. Augusto Paolo Lojudice, celebrerà due messe, alle ore 11 presso il santuario Santa Caterina a Fontebranda e alle ore 18 presso la basilica di San Domenico.

Sabato 30 aprile, alle ore 12, si terrà l’omaggio floreale alla statua della Santa, in viale XXV Aprile a Siena, mentre, alle ore 21.15, il duomo di Siena ospiterà un concerto in onore di Santa Caterina, a cura dell’Istituto superiore di studi musicali “Rinaldo Franci”.

Domenica 1° maggio, alle ore 9.30 dal Palazzo pubblico muoverà il corteo con le contrade, poi alle ore 10 presso il santuario Santa Caterina a Fontebranda si terrà l’offerta dell’olio per la Lampada votiva da parte del comune di Poggibonsi, in rappresentanza dei comuni del territorio dell’arcidiocesi. Sono previste anche le allocuzioni del card. Augusto Paolo Lojudice, del sindaco di Siena, Luigi De Mossi, e del sindaco di Poggibonsi, David Bussagli. Alle ore 11, nella basilica di San Domenico, si terrà invece la celebrazione eucaristica, presieduta dal card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo metropolita di Bologna.

Nel pomeriggio, alle ore 16, sempre presso la basilica di San Domenico è previsto il ritrovo delle parrocchie, delle contrade e delle confraternite, che muoveranno poi in processione alle 16.30 verso Piazza del Campo con la reliquia di Santa Caterina. Qui, alle ore 17.15, ci sarà la benedizione all’Italia e all’Europa, con un saluto delle autorità civili e religiose, la sbandierata delle contrade e la sfilata dei Reparti militari.