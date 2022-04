Terra Santa: Ass. Santo Sepolcro Foligno, festeggiato il decennale, il 29 maggio, a Roma, il Concerto Pro Terra Santa

(Foto A.Pasqualoni)

Si è svolta nei giorni scorsi, presso il Convento di San Damiano, ad Assisi, la riunione dell’Associazione Santo Sepolcro di Foligno guidata dal Presidente padre Giuseppe Battistelli. Si è trattata della prima convocazione, dall’inizio della pandemia, dell’associazione nata 10 anni fa, su suggerimento dell’allora Custode di Terra Santa, padre Pierbattista Pizzaballa. Nel 2017 l’associazione è diventata una Onlus e poi nel 2020 un Ets (Ente del Terzo Settore). Nella sua relazione iniziale padre Battistelli ha ripercorso la storia di questi 10 anni ricordandone gli eventi più significativi che hanno caratterizzato la crescita associativa e lasciato un’impronta indelebile sui soci ed amici che hanno contribuito a far conoscere e sostenere la Terra Santa ed altri luoghi della cristianità, attraverso incontri spirituali e formativi, pellegrinaggi, conferenze, concerti, eventi culturali e opere di solidarietà. “Quando le cose si fanno per amore e con amore danno sempre degli ottimi risultati – ha detto padre Battistelli -. In questi ultimi due anni di grandi prove caratterizzati dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina si è reso necessario indirizzare parte del nostro aiuto anche verso altre fonti: abbiamo sostenuto la Caritas nel progetto – Aiuto a famiglie numerose -, la Protezione Civile con l’ invio, nel 2020, di mascherine e presidi medico- sanitari, abbiamo inviato al popolo ucraino viveri di prima necessità, materiale medico- sanitario e vestiario”. Battistelli ha annunciato, inoltre, l’avvio del progetto “Unisciti a noi – Amico di Terra Santa” che consiste nel cercare nuovi volontari per dare seguito a nuovi progetti in cantiere, a partire dal 5×1000. Durante la riunione sono stati presentati il nuovo statuto e il programma annuale delle attività associative. Alberto Pasqualoni ha relazionato sul rinnovamento del sito (www.santosepolcrofolignoets.it), mentre Roberto Cirimbilli ha presentato un concerto che si svolgerà a Foligno dal titolo “La musica che unisce”. Domenica 8 maggio i soci e gli amici dell’associazione si ritroveranno ad Assisi per una Messa e la proiezione del video “Un pezzo di Gerusalemme tra le colline di Foligno”. Il prossimo evento, invece, è fissato a Roma il 29 maggio per il “concerto Pro Terra Santa”, presso la Basilica Santa Maria in Aracoeli, in Campidoglio, alle ore 18.00.