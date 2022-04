Papa Francesco: nomina mons. Gualtiero Isacchi arcivescovo di Monreale

Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell’arcidiocesi di Monreale, presentata da mons. Michele Pennisi, nominando mons. Gualtiero Isacchi, del clero della diocesi suburbicaria di Albano, finora vicario episcopale per il coordinamento della pastorale ed economo diocesano.

Mons. Gualtiero Isacchi è nato il 7 settembre 1970 a Lecco. È entrato nel Seminario minore dell’arcidiocesi di Milano e successivamente nel Seminario diocesano di Albano Laziale. Nel 1990 è entrato nel Seminario Filosofico-Teologico Internazionale Giovanni Paolo II a Roma, conseguendo il Baccalaureato in Sacra Teologia presso la Pontificia Università Lateranense. Il 7 dicembre 1994 è stato ordinato presbitero, incardinandosi nella diocesi di Albano. Ha ricoperto i seguenti incarichi: vicario parrocchiale di Sant’Eugenio I Papa (1994-1999); direttore del Centro diocesano Oratori e direttore dell’Ufficio diocesano di Pastorale Giovanile (1997-2006); Direttore dell’Ufficio di pastorale vocazionale (1998-2000); parroco di Sant’Eugenio I Papa (1999-2004); membro del Consiglio presbiterale diocesano (dal 2003); membro del Consiglio pastorale diocesano (dal 2004); direttore del Seminario vescovile (2004-2006); direttore ad interim dell’Ufficio comunicazioni dociali (2005-2006). Dal 2006 finora è stato vicario episcopale per il Coordinamento della pastorale e dal 2010 Economo diocesano.