Ucraina: Genova, domenica la Colletta diocesana a favore delle famiglie di profughi accolte. Domani conferenza stampa con mons. Tasca

Domenica 1° maggio in tutte le parrocchie della diocesi di Genova si svolgerà la colletta diocesana a favore delle persone e famiglie ucraine accolte tramite il Centro Santo Stefano e la Caritas diocesana. Domani, alle ore 13, proprio sul sagrato della chiesa di Santo Stefano (sopra Via XX Settembre), si terrà una conferenza stampa che costituirà, si legge in una nota, “occasione opportuna per la diocesi di Genova di restituire alla città l’ampio lavoro svolto in questi due mesi per farsi prossimi alla cComunità ucraina sotto tutti gli aspetti – l’accoglienza e l’ascolto, la ricerca di sistemazioni alloggiative, gli aiuti umanitari, l’inserimento scolastico, l’aspetto sanitario -, per ringraziare i genovesi della loro generosità ed accoglienza come volontari e donatori, per rilanciare la richiesta di aiuto e di solidarietà nel medio e lungo termine” e annunciare i prossimi obiettivi. Intervengono alla conferenza stampa mons. Marco Tasca, arcivescovo di Genova, don Andrea Parodi, vicario episcopale per la Caritas e direttore di Caritas Genova, p. Vitaly Tarasenko, cappellano della comunità ucraina di Genova. Sarà presente l’Equipe Emergenze della Caritas diocesana di Genova.