Giovani: “Recharge”, il Primo Maggio a Loppiano torna in presenza. “ridare forza e energia nuova alla voce di quanti chiedono e lavorano per la pace”

Si intitolerà “Recharge”, l’edizione del Primo Maggio di Loppiano 2022. L’appuntamento, che si ripete ogni anno dal 1973 nella cittadella dei Focolari vicino Firenze, dopo due anni in diretta streaming a causa della pandemia, torna ad essere un’esperienza dal vivo. Il titolo in inglese, “Recharge” – spiegano in una nota gli organizzatori -, è stato scelto perché “l’esperienza vuole essere, per le persone che vi parteciperanno, fonte di energia nuova, per ridare forza alla voce di quanti chiedono e lavorano, ieri come oggi, quotidianamente, per la pace; e fonte di energia pulita, per riscoprire il valore delle risorse che la natura offre, senza sfruttarle”. “Vorremmo che questa edizione facesse riscoprire la bellezza dell’incontro, dello stare e del lavorare insieme, spalla a spalla. Per questo abbiamo pensato di svolgere il programma tutto all’aria aperta. Nella semplice bellezza naturale della cittadella, con tanti workshop a cui partecipare divisi in gruppi”. I partecipanti potranno scegliere tra una rosa di vari laboratori in cui sperimentarsi durante la giornata: dall’intercultura alla pace, dall’ecologia allo sport, dalla danza all’arte. Alle 13, ci sarà il collegamento in diretta con l’evento di apertura della Settimana Mondo Unito. “Recharge”, infatti, aderisce alla manifestazione mondiale che, dal 1° al 7 maggio di ogni anno, vede impegnate migliaia e migliaia di persone ad ogni latitudine nel testimoniare il loro desiderio di fraternità e il cammino compiuto dall’umanità, tra cadute e riprese, verso questa direzione.