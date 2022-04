Ucraina: Protezione civile, “in corso ultimi test su piattaforma per contributo a profughi”

“Nella giornata odierna è entrato nella fase conclusiva il varo della piattaforma che consentirà ai profughi ucraini, che hanno presentato la domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea, di richiedere il contributo di sostentamento”. Lo rende noto oggi il Dipartimento della Protezione civile. Sono in corso, infatti, incontri tra il Dipartimento della Protezione vivile, il Ministero dell’Interno, l’Ambasciata d’Ucraina in Italia, le rappresentanze della comunità ucraina in Italia, le agenzie internazionali delle Nazioni Unite, le Regioni, le Province Autonome e l’Anci “per condividere le funzionalità del sistema tra tutti i soggetti coinvolti”.

“È imminente, pertanto, l’avvio della piattaforma – fa sapere la Protezione civile – attraverso la quale sarà possibile richiedere il contributo di 300 euro a persona al mese per adulto e a un’integrazione di 150 euro al mese per ciascun minore di 18 anni al seguito”.