Diocesi: Adria-Rovigo, stasera una riflessione sul tema del lavoro con mons. Pavanello

La Commissione Pastorale sociale e del lavoro, Giustizia e pace e salvaguardia del Creato delladiocesi di Adria-Rovigo organizza una riflessione sul tema del lavoro: quest’anno dedicato al dramma delle morti in quest’ambito che, quasi ogni giorno, si verificano in tutto il territorio nazionale. L’appuntamento è per stasera, alle ore 18, presso la sala conferenze “S. Bellino” del seminario vescovile “S. Pio X” di Rovigo. Interverranno Alessandro Finchi, direttore Spisal Ulss 5, Cristiano Cusin, comandante Vigili del Fuoco di Padova, mons. Pierantonio Pavanello, vescovo di Adria-Rovigo.

A conclusione è previsto un momento di preghiera nel giardino del seminario, a cura dei seminaristi.