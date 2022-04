Papa Francesco: a Papal Foundation, “fornire cure e assistenza umanitaria alle vittime della guerra e ai rifugiati”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Nel corso degli anni, la Papal Foundation ha favorito a livello globale lo sviluppo integrale di tanti nostri fratelli e sorelle. In particolare, la vostra risposta alle varie richieste di assistenza, che ricevete per progetti educativi, caritativi ed ecclesiali, vi permette di sostenere l’impegno costante della Chiesa per costruire una cultura di solidarietà e di pace”. Lo ha detto Papa Francesco nel suo saluto ai membri della Papal Foundation, ricevuti oggi in Vaticano. “A questo proposito – ha aggiunto -, la vostra opera caritativa continua a estendersi a coloro che si trovano ai margini della società e che vivono in povertà materiale e spesso spirituale. Nello stesso tempo, poiché stiamo assistendo in questi giorni agli effetti devastanti della guerra e di altri conflitti, voi siete attenti a riconoscere la necessità di fornire cure e assistenza umanitaria alle vittime, ai rifugiati e a coloro che sono costretti a lasciare la propria patria in cerca di un futuro migliore e più sicuro per sé e per i loro cari”.

Il Pontefice ha poi ricordato che “la vostra azione aiuta a portare concretamente il Vangelo dell’amore, della speranza e della misericordia a tutti coloro che beneficiano della vostra generosità e del vostro impegno”. “Fin dal suo inizio, la solidarietà con il Successore di Pietro è stata una caratteristica della Papal Foundation – ha concluso -. Per questo so di poter confidare sulla vostra preghiera per me e per il mio ministero, per le necessità della Chiesa, la diffusione del Vangelo e la conversione dei cuori”.