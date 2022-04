Diocesi: Verona, domani l’inaugurazione della mostra “L’anima della materia: il volto degli apostoli tra testimonianza e destino”

Sarà inaugurata domani a Verona (ore 17) la mostra “L’anima della materia: il volto degli apostoli tra testimonianza e destino”, con opere dell’artista Antonio Amodio. Promossa dalla Fondazione Verona Minor Hierusalem e ideata dalla direttrice Paola Tessitore, in linea con il modello valoriale e organizzativo “Tessere relazioni per il bene comune” adottato dalla Fondazione, la mostra, curata da Davide Adami e precedentemente esposta al Museo tattile statale Omero di Ancona in questo mese di aprile, sarà ospitata entro la cornice della cripta di Santa Maria in Organo. Con i suoi dodici dipinti e dodici sculture in legno di cedro, la mostra propone un viaggio dedicato all’interpretazione del volto degli apostoli, nei momenti intensissimi e drammatici degli ultimi giorni di Gesù. Il legno utilizzato per le sculture è stato

recuperato dagli alberi caduti durante la tempesta che flagellò Verona il 23 agosto 2020 in un’ottica di sostenibilità.

Colore, materia, voce, racconto si intrecciano dando vita ad una narrazione multiforme, immersiva e profonda. Le dimensioni molto grandi dei dipinti permettono a tutti, comprese le persone ipovedenti, di penetrare nel profondo la personalità degli apostoli, mentre le sculture, con la loro tridimensionalità, garantiscono la fruibilità dell’opera d’arte anche ai ciechi, che con il tatto possono ricostruire, percettivamente, le linee dei volti di ogni personaggio. Ciascuna opera, inoltre, è accompagnata da QR code che, una volta attivato, permette di ascoltare un monologo recitato dall’attore Alessio Tessitore e scritto dal biblista mons. Martino Signoretto, che indaga e racconta pensieri, emozioni e riflessioni di ognuno degli apostoli effigiati. La mostra resterà aperta dal 29 aprile al 28 maggio 2022 nei seguenti orari: venerdì (10-17:30), sabato (10-16). Info telefono e WhatsApp: 342 18 20 111; e-mail: info@veronaminorhierusalem.it.