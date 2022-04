Diocesi: Cuneo e Fossano, domani la prima serata di spiritualità in preparazione al X Incontro mondiale delle famiglie

In preparazione al X Incontro mondiale delle famiglie, in programma a fine giugno a Roma, l’Ufficio famiglie delle diocesi di Cuneo e Fossano promuove due serate sul tema “Io e te a Cana di Galilea”. Vengono proposte con l’intento di “coltivare – spiegano i promotori – la spiritualità della coppia, cioè rivolgerci a coloro che uniti in matrimonio religioso, civile o conviventi hanno a cuore la fede cristiana e provano a farla diventare vita vissuta”. Il primo appuntamento sarà ospitato domani, venerdì 29 aprile, dalle 20.45, presso la chiesa del Cuore Immacolato di Maria, a Cuneo, mentre il secondo è previsto per martedì 24 maggio alle 20.45 presso il santuario Madre della Divina Provvidenza in Cussanio di Fossano.

“Le due serate – si legge in una nota – prenderanno spunto dall’icona disegnata da padre Rupnik per questa occasione, saranno guidate da Paolo e Sandra, Luca e Gabriella con don Giovanni, animate dal coro ‘Pacem in terris’ e preparate assieme ad associazioni e movimenti a carattere familiare presenti sul territorio: Equipe Notre Dame, Azione Cattolica italiana, Associazione nazionale famiglie numerose, Movimento dei Focolari – Famiglie Nuove, Associazione Papa Giovanni XXIII, Associazione Incontro matrimoniale, Forum famiglie Cuneo, Centro sportivo italiano, Associazione Retrouvaille, Centro di aiuto alla vita, Associazione di promozione sociale Famiglia&Dintorni, Rinnovamento nello Spirito, Cammino Neocatecumenale”.

In contemporanea con l’evento conclusivo dell’Incontro mondiale delle famiglie, domenica 26 giugno a Vinadio nei pressi del Forte Albertino e del lago, l’Ufficio famiglie delle diocesi di Cuneo e Fossano organizzerà una giornata di fraternità alla presenza del vescovo Piero Delbosco che presiederà l’Eucaristia alle 11.