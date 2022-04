Santa Sede: il 6 maggio il giuramento di 36 guardie della Guardia Svizzera Pontificia

La solenne cerimonia di giuramento di 36 guardie della Guardia Svizzera Pontificia avrà luogo, secondo la tradizione, il 6 maggio 2022 alle 17 in Vaticano, nel Cortile San Damaso del Palazzo Apostolico. La cerimonia si terrà in forma ridotta. Sono invitati i genitori e i fratelli delle guardie che presteranno giuramento, i rappresentanti ufficiali della Confederazione Elvetica, della Chiesa, nonché del cantone ospitante di Nidvaldo. La cerimonia può essere seguita via livestream.

Le guardie della Guardia Svizzera Pontificia prestano il giuramento nell’anniversario del Sacco di Roma. Il 6 maggio 1527, 189 guardie svizzere difesero Papa Clemente VII contro un esercito schiacciante di lanzichenecchi tedeschi e mercenari spagnoli. 147 caddero in battaglia, compreso l’allora comandante Kaspar Röist di Zurigo. 42 guardie riuscirono a fuggire attraverso il “Passetto di Borgo” verso Castel Sant’Angelo. Papa Clemente VII fu costretto ad arrendersi poco dopo, ma la sua vita e quella delle 42 guardie furono risparmiate dalla furia sanguinaria.

Il giuramento viene fatto sulla bandiera del corpo della Guardia Svizzera Pontificia e alla presenza del Rappresentante del Papa, mons. Edgar Pena Parra. Così facendo, le guardie promettono di proteggere e difendere il Papa regnante e tutti i suoi legittimi successori nei momenti di bisogno, anche a rischio della propria vita, proprio come fecero gli antenati. Le celebrazioni cominciano il 5 maggio, alle 17, con i Vespri nella chiesa “Santa Maria della Pietà in Campo Santo Teutonico”, celebrati da padre Urban Federer, abate del Monastero di Einsiedeln; a seguire Deposizione della corona in onore dei caduti del 6 maggio 1527 con conferimento delle onorificenze nella “Piazza dei Protomartiri Romani” da parte di mons. Edgar Peña Parra, sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato. Il 6 maggio, alle 7.30, la Messa presso l’altare principale della Basilica di San Pietro, celebrata dal card. Mauro Gambetti, arciprete della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano. Poi, alle 17 , il Giuramento nel Cortile San Damaso del Palazzo Apostolico.