Diocesi: Vicenza, il 30 aprile un convegno sulla spiritualità di tre nuovi santi della Chiesa vicentina

Domenica 15 maggio Papa Francesco canonizzerà a Roma 10 nuovi santi e sante della Chiesa cattolica. Tre di loro, direttamente o indirettamente, hanno lasciato una traccia anche nella chiesa vicentina: madre Maria Domenica Mantovani, don Luigi Maria Palazzolo e fratel Charles de Foucauld.

Un convegno traccerà le linee della loro spiritualità nella mattinata di sabato 30 aprile nella Sala Teatro del Centro diocesano mons. Arnoldo Onisto. Dopo i saluti iniziali, il convegno inizierà, alle 9, con gli interventi di suor Mariangela Bassani e don Luciano Bertelli. Il contesto storico che accomuna i tre nuovi santi sarà descritto da Mariano Nardello, vice presidente dell’Accademia Olimpica. Seguiranno poi la presentazione della vita e della spiritualità di madre Mantovani (1862-1934), fondatrice delle Piccole Suore della Sacra Famiglia (presenti in diocesi a Fontaniva, Isola Vicentina e Monte di Malo); di don Palazzolo (1827-1886), fondatore della Congregazione delle Suore delle Poverelle (presenti in diocesi a Vicenza, Rosà e Altissimo); e di Charles de Foucauld (1858 – 1916) la cui spiritualità ha ispirato varie fraternità di persone laiche, consacrate e sacerdoti diffuse attualmente anche nel nostro territorio diocesano. Le conclusioni della mattinata di studio saranno affidate a mons. Giuseppe Bonato. Queste tre figure sono accomunate dal fatto di aver cercato Dio e servito i poveri nei luoghi più periferici del mondo e della società del proprio tempo. Il vescovo Beniamino Pizziol presiederà una Messa di ringraziamento per queste canonizzazioni domenica 22 maggio, alle 16, in cattedrale a Vicenza.