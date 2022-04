Scuola: accordo tra Ministero e Società Dante Alighieri per diffusione lingua e cultura italiana

Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, e il presidente della Società Dante Alighieri, Andrea Riccardi, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per la divulgazione e diffusione della lingua e della cultura italiana nelle scuole. L’intesa ha l’obiettivo di promuovere e sviluppare iniziative di collaborazione e consultazione permanente per promuovere e divulgare la lingua e la cultura italiane in ogni ordine scolastico. “Il rinnovo di questo protocollo consente di mettere a disposizione delle nostre scuole esperti e strumenti di alto livello offrendo nuovi stimoli per potenziare le competenze linguistiche delle studentesse e degli studenti, alimentando, anche nei ragazzi provenienti da altri Paesi, l’amore per lingua e civiltà italiana. Dante è stato il primo a credere nell’italiano e con la sua straordinaria opera ha cambiato per sempre il destino dell’Italia lasciandoci la più affascinante e preziosa delle eredità, la nostra lingua”, sottolinea Bianchi. “Questo accordo con il ministero dell’Istruzione – dichiara Riccardi – è importante perché valorizza l’insegnamento della lingua italiana in tutte le realtà dove operano i docenti, in connessione con le specificità degli studenti di diversa lingua e cultura di origine e attraverso strumenti didattici e culturali innovativi. La nostra piattaforma Dante Global, tecnologicamente all’avanguardia, dedica due sezioni alla lingua e alla formazione dei docenti, oltre a quella per la promozione culturale; si rivolge alle nuove generazioni rispondendo alle rinnovate esigenze di rilancio sottese al Pnrr con l’obiettivo di garantire la cultura della qualità nell’insegnamento e nella certificazione dell’italiano”.