Armida Barelli: Tv2000, sabato 30 in diretta la beatificazione nel duomo di Milano. Di sera un documentario sulla sua vita

(Foto: Tv2000)

Tv2000, sabato 30 aprile, dedica una programmazione speciale alla beatificazione di Armida Barelli. In diretta dal duomo di Milano, alle 10, la celebrazione solenne presieduta dal card. Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle cause dei santi, in rappresentanza di Papa Francesco. Alle 20.50, va in onda il documentario “Armida Barelli – Essere per agire”, di Monica Mondo, sulla vita della co-fondatrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Una donna che è stata protagonista nella società e all’interno della Chiesa. Ha fondato con padre Agostino Gemelli l’Università Cattolica del Sacro Cuore, il nome l’ha scelto lei. Ha cercato i fondi per costruirla, farla crescere. Ha fondato la Gioventù femminile cattolica milanese e, sulla spinta di Papa Benedetto XV, l’ha portata in tutte le diocesi italiane. Ha educato, coinvolto centinaia di migliaia di ragazze italiane a partecipare alla vita ecclesiale, sociale, politica. Si definiva la loro “sorella maggiore”.

Ha anche fondato, sempre con padre Gemelli, l’Opera della Regalità, con il compito di avvicinare il laicato cattolico alla liturgia, quando si era ancora lontani dal clima del Concilio Vaticano II.

Le sue fondazioni, tese a valorizzare e promuovere la personalità della donna, si estendono anche in Venezuela, Australia, Bulgaria, Stati Uniti d’America, Cina.

Tante le sfaccettature della vita di Armida Barelli. Nel documentario ne raccontano il carattere determinato la nipote Savina e la pronipote Maria; spiegano il suo ruolo nella vita civile, la sua opera innovativa nell’educazione e nella promozione della donna, Antonella Sciarrone Alibrandi, prorettore dell’Università Cattolica, mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico della stessa Università, ed Ernesto Preziosi, storico contemporaneo.

Completano il ritratto di Armida Barelli le testimonianze di giovani che la scelgono come esempio, e le toccanti ed evocative immagini d’epoca.