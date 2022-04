Ucraina: Guterres (Onu), a Kiev per colloqui con Zelenskyy. In visita a Bucha, Irpin e Borodianka. “Serve indagine”. Mosca collabori con Corte penale internazionale

Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres oggi ha chiesto “un’indagine approfondita” sui presunti crimini di guerra dopo aver visitato la città di Bucha in Ucraina per individuare le responsabilità. “Quando ho visto questo sito orrendo, ho capito quanto sia importante avere un’indagine e una responsabilità approfondite”, ha detto Guterres ai giornalisti a Bucha. “Appoggio pienamente la Corte penale internazionale e faccio appello alla Federazione Russa affinché accetti di collaborare con la Corte penale internazionale. Ma quando parliamo di crimini di guerra, non possiamo dimenticare che il peggiore dei crimini è la guerra stessa”. Il segretario generale è a Kiev per colloqui con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e altri alti funzionari. In visita alla città di Buryanka, Guterres ha detto: “Quando vedo gli edifici distrutti, devo dire quello che provo. Ho immaginato la mia famiglia in una di quelle case ora distrutte e nere. Vedo le mie nipoti scappare in preda al panico, con parte della famiglia forse uccisa… E quando si vedono queste situazioni il nostro cuore, ovviamente, sta dalla parte delle vittime”. Arrivato a Kiev oggi, il segretario generale Onu ha visitato le città le città di Bucha, Irpin e Borodianka, teatro di abusi accusati dagli ucraini da parte dell’esercito russo.