Festival biblico: Padova, domani la presentazione degli eventi in diocesi

Verrà presentato domani, venerdì 29 aprile, il programma degli eventi della 18ª edizione del Festival biblico che si terranno nella diocesi di Padova. La manifestazione a carattere regionale – promossa da diocesi di Vicenza e Società San Paolo, e alla quale, da 10 anni aderisce anche la diocesi di Padova – sarà quest’anno dedicata al tema “e vidi un nuovo cielo e una nuova terra” (Ap 21,1). “Protagonista di questa edizione – si legge in una nota della diocesi di Padova – è il libro dell’Apocalisse, un testo complesso, simbolico, ricco di possibilità di riflessione, che sarà approcciato con diverse modalità e linguaggi, com’è tradizione per il Festival biblico, anche per approfondire alcune questioni che segnano il nostro tempo. Le domande sul tavolo sono numerose: quale può essere un nuovo senso del presente e del futuro? Stiamo già abitando il tempo nuovo? Come assumere il “mistero” in quanto parte integrante della vita umana che sfugge a ogni categorizzazione? Come interpretare la tensione costante tra bene e male? La vittoria dell’Agnello: la mitezza può davvero avere la meglio sulla forza, l’arroganza, le ideologie?”

Il programma e il percorso del Festival biblico a Padova, con appuntamenti in città e in provincia, nelle sedi di Monselice, Fiesso d’Artico, Candiana e per la prima volta Piove di Sacco saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà domani alle 11 al Centro universitario di Padova. Interverranno don Leopoldo Voltan, vicario episcopale per la pastorale della diocesi di Padova, don Roberto Tommasi, presidente del Festival Biblico, don Giorgio Bezze, direttore dell’Ufficio di Pastorale della cultura e dell’università della diocesi di Padova e coreferente per Padova del Festival Biblico, Isabella Tiveron, coreferente per Padova del Festival Biblico, e Mirella Cisotto consigliera generale della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, oltre ad un rappresentante istituzionale del Comune di Padova.