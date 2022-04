Papa Francesco: riceve il presidente della Repubblica Gabonese Ali Bongo Ondimba

(Foto Vatican Media/SIR)

Papa Francesco ha ricevuto oggi in udienza Ali Bongo Ondimba, presidente della Repubblica Gabonese, il quale ha successivamente incontrato il card. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati. Lo rende noto la Sala Stampa vaticana. “Nel corso dei cordiali colloqui – informa -, è stata evocata con soddisfazione la firma dell’Accordo Quadro tra le Parti, avvenuta 25 anni or sono, nonché l’intenzione di sviluppare ulteriormente la collaborazione bilaterale. In tale contesto, non si è mancato di sottolineare l’apprezzato contributo della Chiesa cattolica in molteplici settori della società gabonese, soprattutto nell’ambito dell’educazione”.

Nel prosieguo della conversazione, ci si è soffermati su alcuni aspetti della situazione economica e sociale del Paese, e sono state affrontate tematiche di carattere internazionale e regionale.