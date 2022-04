Armida Barelli: Milano, tour interattivo per conoscere i luoghi della beata. “Milanese instancabile per giovani, cultura e Chiesa”

“Armida Barelli, milanese instancabile per i giovani, la cultura e la Chiesa” è il titolo del percorso interattivo composto da 5 video (più uno conclusivo) attivabili in QrCode con banner localizzati in altrettanti luoghi della vita milanese della futura beata, che salirà all’onore degli altari il prossimo 30 aprile. Una sorta di “tour barelliano” a Milano città, realizzato dalla Cooperativa In Dialogo per conto dell’Azione cattolica ambrosiana. “I video saranno disponibili anche ricomposti in una narrazione di circa 12 minuti – spiegano a In Dialogo – da far circolare come materiale di conoscenza e di riflessione”.

Il video tour nei luoghi di Armida Barelli è un’iniziativa dell’Azione cattolica ambrosiana insieme a In Dialogo – cultura e comunicazione. Società cooperativa Impresa sociale. “Il percorso parte dal luogo in cui Armida è nata illustrando il contesto abitativo di Corso Venezia e la vicina parrocchia di San Gregorio Magno dove poi fonderà la prima realtà milanese della Gioventù femminile. Prosegue alla chiesa di San Carlo al Corso dove è stata battezzata. In Piazza Fontana si incrocia la Curia ambrosiana, dove la beata ha incontrato l’arcivescovo cardinale Andrea Ferrari, che l’ha incoraggiata nella sua attività fra le giovani donne. Via Sant’Agnese e Largo Gemelli costituiscono quindi, rispettivamente, la prima sede e l’attuale riferimento centrale dell’Università Cattolica, per concludersi nella attuale sede dell’Azione cattolica in via Sant’Antonio 5”.

“Questo progetto, ha una originalità: è convesso. Il percorso legge i siti con lo sguardo della prossima beata e non viceversa. Scoprire le sue origini (abitazione e battesimo) e il suo l’impegno (ecclesiale e culturale) interpella il visitatore – oggi – alla stessa profezia”, afferma don Massimo Pavanello, responsabile Ufficio turismo e pellegrinaggi dell’arcidiocesi di Milano. “L’itinerario trova, in occasione della beatificazione, immediata fruibilità. Ma sarà ancor più godibile se connesso con la rete dei Cammini metropolitani già in essere”.

Accompagnano questo percorso in video Maria Malacrida (vicepresidente Adulti dell’Azione cattolica di Milano), Luca Diliberto (autore del volume “Armida Barelli, da Milano al mondo”), Emanuela Gitto (vicepresidente nazionale del settore Giovani dell’Ac), Ernesto Preziosi (vicepostulatore della causa di beatificazione di Barelli), Antonella Sciarrone Alibrandi (pro-Rettore Università Cattolica)..