Conferenza sul futuro dell’Europa: il 29-30 aprile l’ultima plenaria a Strasburgo. Il 9 maggio la chiusura dei lavori

(Foto SIR/European Parliament)

Il 29-30 aprile, la plenaria della Conferenza sul futuro dell’Europa si riunirà a Strasburgo per l’ultima volta, per finalizzare le sue proposte. Lo conferma un comunicato del Parlamento europeo, nella cui sede sarà ospitata la riunione. “Dopo due sessioni (a fine marzo e a inizio aprile) durante le quali sono state discusse le proposte preliminari presentate dai nove gruppi di lavoro, la plenaria della Conferenza approverà le proposte finali. Queste saranno adottate su base consensuale. La riunione plenaria di sabato sarà incentrata sulle valutazioni e sulle posizioni in merito alle proposte dei rappresentanti dei cittadini”. Le proposte riguardano i seguenti temi: salute, democrazia europea, migrazione, valori e diritti, Stato di diritto e sicurezza, istruzione, cultura e gioventù, economia più forte, giustizia sociale e lavoro, cambiamento climatico e ambiente, Ue nel mondo, trasformazione digitale. Il 9 maggio a Strasburgo il comitato esecutivo della Conferenza consegnerà la relazione finale ai presidenti delle istituzioni comunitarie (per info sulla Conferenza, consultare la pagina web).