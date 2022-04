Politica: Università Lumsa, domani convegno “Luigi Gui (1914-2010). La Dc, il Centro-sinistra e le riforme della scuola”

“Luigi Gui (1914-2010). La Dc, il Centro-sinistra e le riforme della scuola”. Questo il tema del convegno in programma domani, mercoledì 27 aprile, all’Università Lumsa di Roma. Sarà l’occasione per ricordare la figura e l’azione politica di Luigi Gui, padovano che fu uno dei protagonisti della Democrazia cristiana. Attivo nella Resistenza e membro della Assemblea costituente, fu più volte ministro. Gui ha legato il suo nome al decennio degli anni Sessanta del secolo scorso, l’epoca del Centro-sinistra, un momento decisivo nella storia politica repubblicana. Ministro della Pubblica istruzione nei governi Moro, fu protagonista della riforma della scuola media unica nel 1962-63 e della istituzione della scuola statale dell’infanzia nel 1968.

Al convegno, che si terrà dalle 11 in sala Pia, sarà possibile partecipare anche online su Google Meet. “La mattinata, dedicata a un uomo di grande sensibilità democratica, vedrà riuniti testimoni ed esperti di storia politica e di storia della scuola anche in occasione della uscita, a cura della Camera dei deputati, dei volumi che raccolgono tutti gli interventi della sua lunga carriera di parlamentare”, spiega una nota della Lumsa. I lavori saranno aperti dai saluti di Francesco Bonini, rettore dell’Università Lumsa, e saranno presieduti e conclusi da Giuseppe Tognon. Tra gli interventi in programma quelli di Francesco Gui (La Sapienza Università di Roma), Renato Moro (Università Roma Tre) e Daria Gabusi (Università Giustino Fortunato di Benevento). Porteranno la propria testimonianza Gerardo Bianco e Daniele Gui.