Cinema: al via la I edizione di Orizzonti Italia-Cuba. Tra le iniziative un volume di mons. Viganò dedicato a Cesare Zavattini

Si terrà dal 4 all’11 giugno 2022 a L’Avana Orizzonti Italia-Cuba, evento culturale dedicato al cinema e all’audiovisivo italiano e cubano. Non un semplice festival, ma uno spazio di dialogo tra le due industrie culturali attraverso proiezioni, incontri, masterclass e tavoli di confronto. Tra i focus c’è la valorizzazione del territorio laziale, spazi e set della regione del Centro Italia, in collaborazione con Roma Lazio Film Commission.

“Italia e Cuba – indicano i direttori artistici Simone Faucci e Luis Ernesto Doñas – sono due terre circondate dal mare, due terre di cultura, dove lo sguardo inevitabilmente si proietta attraverso l’idea di ponte come simbolo. Un ponte già creato nel passato che unisce la cinematografia italiana e cubana con tante tappe importanti: dall’arte di Cesare Zavattini fino alle più recenti collaborazioni anche nel settore dell’industria. Stimolare uno spazio di pensiero e di azione per riattivare questo ponte rendendolo più solido per il futuro, ci sembrava doveroso”.

Orizzonti Italia-Cuba è un’iniziativa ideata da Teatri della Resistenza, con il sostegno della direzione generale Cinema e Audiovisivo del MiC e dell’Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos. Tra i partner: Italian Film commission, Casa del Festival de Cine de La Habana, Cinemateca de Cuba, Centro sperimentale di Cinematografia – Cineteca nazionale, Cineteca di Bologna; Archivio gilmico Icaic, Escuela Internacional de Cine y TV – San Antonio De Los Baños, Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico, Cartoon Italia, Scuola d’arte cinematografica “Gian Maria Volonté”, Shatter Edizioni ed Ediciones Icaic.

Oltre alla rassegna di giugno – a inizio maggio verrà svelato il programma –, Orizzonti Italia-Cuba prevede una serie di appuntamenti nel corso dell’anno; filo rosso è l’omaggio allo scrittore, sceneggiatore e poeta Cesare Zavattini per i 120 anni dalla nascita (1902-2022). L’autore è una figura chiave nel cinema italiano, soprattutto per il contributo al neorealismo, per i capolavori realizzati con Vittorio De Sica (“Ladri di biciclette”, “Miracolo a Milano”, “Umberto D.”). Un intellettuale che ha lasciato una significativa eredità non solo in Italia ma anche in America Latina.

Tra gli eventi di Orizzonti Italia-Cuba dedicati alla memoria di Zavattini si evidenzia la pubblicazione di un volume (italiano-spagnolo) curato da mons. Dario E. Viganò, un testo che coinvolge accademici e studiosi internazionali arricchito da una sezione fotografica con immagini provenienti dai principali archivi e realtà istituzionali del settore. La presentazione è prevista in autunno, al Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana.