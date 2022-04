Diocesi: mons. Panzetta (Crotone), “evangelizzare pietà popolare, sobrietà, solidarietà per i poveri” per le feste di comunità

“L’attenzione all’evangelizzazione della pietà popolare; la sobrietà per vivere la festa con la responsabilità di comunità che usano con discernimento il denaro; la solidarietà per vivere la gioia di condividere con i poveri, soprattutto per chi ha perso tutto nella guerra, come tanti fratelli ucraini”. Sono questi i tre criteri che mons. Angelo Raffaele Panzetta, arcivescovo di Crotone-Santa Severina, ha indicato alla diocesi per “organizzare le feste delle nostre comunità”. In un breve messaggio il presule crotonese ha evidenziato che “una particolare dimensione che segna il vissuto credente della nostra gente è quello della pietà popolare” che, “pur con alcune difficoltà da affrontare, costituisce un’occasione importante per l’annuncio del Vangelo e per la testimonianza della carità”. Per questo, gli orientamenti offerti da mons. Panzetta hanno il fine di favorire “un cammino ecclesiale consapevole e responsabile” per “i parroci, i consigli pastorali e i comitati che si costituiscono per l’organizzazione delle feste”.