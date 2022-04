Papa Francesco: a Missionari della Divina Misericordia, “strumento efficace della misericordia di Dio”

(Foto Vatican Media/SIR)

“A voi ho affidato il ministero che più mi sta a cuore: essere strumento efficace della misericordia di Dio. Vedo che ogni anno il numero dei Missionari della Misericordia aumenta: qui ci sono altri problemi, ma aumenta. Questo mi dà gioia, perché significa che la vostra presenza nelle Chiese particolari è ritenuta importante e qualificante”. Lo ha detto Papa Francesco ai Missionari della Divina Misericordia ricevuti ieri mattina in udienza nell’Aula Paolo IV, in Vaticano.

Dal Pontefice un ringraziamento a mons. Rino Fisichella per” le sue parole e per le informazioni che mi ha fornito riguardo al vostro impegno missionario”. “E per la verità, è stato fedele all’ispirazione di Dio, perché questa è un’invenzione sua; ma è stato lui a darmi questa idea e incoraggiarmi, perché ha visto la necessità che c’è nella Chiesa della vostra presenza, la vostra disponibilità e la vostra vicinanza per perdonare: perdonare, senza passare attraverso tanti tramiti”. Papa Francesco ha citato la Costituzione apostolica Praedicate Evangelium, dove sono citati i Missionari della Misericordia, perché “voi siete uno strumento privilegiato nella Chiesa, oggi, e non siete un movimento che oggi c’è e domani non c’è, no, siete nella struttura della Chiesa”. “Per questo ho voluto mettervi lì. Mi auguro, quindi, che possiate crescere ancora di più, e per questo rivolgo ai vescovi il mio auspicio che possano individuare sacerdoti santi, misericordiosi, pronti al perdono, per diventare a pieno titolo missionari della Misericordia”.