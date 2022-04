Diocesi: mons. Schillaci vescovo a Nicosia. Mons. Renna e mons. Gristina (Catania), “Cristo Buon Pastore lo conformi a sé per pascere con amore il gregge affidatogli”

L’arcivescovo della Chiesa di Catania, mons. Luigi Renna, e l’emerito, mons. Salvatore Gristina, con tutta la diocesi etnea si rallegrano con mons. Giuseppe Schillaci eletto sabato vescovo di Nicosia. “Figlio di questa Chiesa, formatore amato dai suoi seminaristi catanesi, legato alla sua cara Adrano – si legge in una nota -. Pregano per lui, affinché Cristo Buon Pastore lo conformi a sé per pascere con amore il gregge che gli è stato affidato. Salutano caramente il vescovo Salvatore Muratore, che ha servito con grande carità pastorale la Chiesa di Nicosia”.