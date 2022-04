Ucraina: Ankara, incontro tra Guterres ed Erdogan. “Obiettivo comune è quello di porre fine alla guerra il più presto possibile”

Ieri, 25 aprile, il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha incontrato ad Ankara Recep Tayyip Erdoğan, presidente della Turchia. “Il segretario generale ha espresso il suo sostegno agli sforzi diplomatici in corso della Turchia in relazione alla guerra in Ucraina”, si legge in una nota.

Guterres e il presidente Erdoğan “hanno riaffermato che il loro obiettivo comune è quello di porre fine alla guerra il più presto possibile e di creare le condizioni per porre fine alle sofferenze dei civili”. E “hanno sottolineato l’urgente necessità di un accesso efficace attraverso corridoi umanitari per evacuare i civili e fornire l’assistenza tanto necessaria alle comunità colpite”.

Il presidente e il segretario generale hanno concordato di rimanere in contatto per seguire le iniziative in corso. Infine, hanno anche discusso l’impatto della guerra in Ucraina su questioni regionali e globali, tra cui energia, cibo e finanza.