Educazione civica: Perugia, domani Assemblea “Giovani per un’Europa di pace” dedicata a David Sassoli

Si svolgerà domani mercoledì 27 aprile, presso la Sala dei Notari di Perugia e online, l’Assemblea grande dell’educazione civica intitolata “Giovani per un’Europa di pace – Re-immaginiamo insieme il futuro dell’Europa”. L’Assemblea, in programma dalle 10 alle 12, è dedicata a David Sassoli, “cittadino esemplare”, affinché la sua testimonianza possa ispirare le scelte e i comportamenti di tutti. L’Assemblea è organizzata dalla Rete nazionale delle scuole di pace, Coordinamento nazionale enti locali per la pace e i diritti umani, Istituto tecnico tecnologico statale “A. Volta” di Perugia e dal Centro diritti umani “Antonio Papisca” e la Cattedra Unesco “Diritti umani, democrazia e pace” dell’Università di Padova. L’Assemblea è parte della seconda “Settimana civica” dal 25 aprile al 1° maggio 2022 con il motto “Protagonisti. Non spettatori”, che intende valorizzare ed estendere l’impegno delle scuole e comunità a “formare cittadini responsabili, attivi e partecipi alla vita delle comunità”. La “Settimana civica” è stata pensata per valorizzare i percorsi di educazione civica realizzati nel corso dell’anno e celebrare assieme alle giovani generazioni la Festa della Liberazione e la Festa del lavoro riscoprendo i valori fondamentali della Costituzione, dell’Unione europea e della civiltà umana. Durante la Settimana civica si svolgeranno centinaia di attività organizzate da numerose scuole di tutte le regioni italiane ed enti locali, allo scopo di valorizzare i percorsi di educazione civica realizzati e promuovere la cultura della cura e della responsabilità. Tra queste vi è l’Assemblea grande delle scuole impegnate nell’educazione alla cura che si svolgerà nell’ambito della prima Giornata nazionale per la diffusione della cultura e della pratica della cura, venerdì 29 aprile, dalle 10 alle 12 via Zoom.