Fede e cultura: Opera Santa Croce, domani il filosofo Givone parlerà della bellezza del Creato nella dimensione francescana

Sarà incentrato sul messaggio del Cantico delle Creature l’intervento che il filosofo Sergio Givone terrà domani mercoledì 27 aprile, alle 16,30, nell’ambito del ciclo di incontri dal titolo “Oltre il conflitto, per un nuovo umanesimo”, promossi dalla comunità francescana e dall’Opera di Santa Croce di Firenze nel cenacolo del complesso monumentale.

Il progetto nasce dall’esigenza di ricercare una risposta alternativa all’anti umanesimo e al post umanesimo che sta caratterizzando in modo tragico questo momento storico, tornando alla testimonianza innovatrice di Francesco d’Assisi, uomo nuovo per il suo tempo e profeta di nuovo umanesimo.

Il ciclo si è aperto nei giorni scorsi con la conferenza della storica dell’arte Cristina Acidini, presidente dell’Opera di Santa Croce. La bellezza del Creato nella dimensione francescana, come forma di servizio allo sviluppo umano è il tema su cui si concentrerà l’intervento del filosofo Sergio Givone.

Nuovi incontri sono in programma il 4 e il 18 maggio. La visione francescana della vita per delineare un nuovo umanesimo è l’argomento con cui si confronterà il card. Mauro Gambetti, nel suo intervento di mercoledì 4 maggio.

Sulla crisi dell’umanesimo e sul ruolo di Francesco, uomo nuovo, rifletterà l’arcivescovo di Benevento, mons. Felice Accrocca, profondo conoscitore della spiritualità francescana, nell’ultimo incontro in programma mercoledì 18 maggio.

Tutti gli incontri si svolgeranno alle ore 16.30, nel Cenacolo.