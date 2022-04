Movimenti religiosi alternativi: San Benedetto del Tronto, domani incontro Gris di formazione on line sul “Reiki”

“Il Reiki” è il tema che verrà trattato domani alle ore 21.15, da Giancarla Perotti, co-responsabile del Gris della diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto insieme al marito Antonio Barra. Questo secondo incontro del corso di formazione on line sui nuovi movimenti religiosi alternativi (Nmra), partecipato da moltissime persone di tutto il territorio nazionale, sarà moderato da Domenico Luciani.

Giancarla Perotti è stata tra i soci fondatori del Gris nazionale, Gruppo costituitosi ufficialmente a Bologna l’8 febbraio 1987 con l’approvazione da parte della Conferenza episcopale italiana del suo Statuto dal 25 settembre 1990. “Il Reiki è un argomento molto complesso – spiega la relatrice – e sarà trattato, utilizzando il metodo del Gris, cioè quello di servirsi oltre che del patrimonio della documentazione della nostra Chiesa cattolica e del Magistero, anche di quello dei Nmra e, in particolare in questo incontro, quello di alcuni siti del Reiki e della letteratura Reiki”. “Trattando il Reiki – prosegue – si cercherà di rispondere ad alcuni interrogativi come per esempio: da dove proviene il Reiki, quali ideologie veicola, che cos’è il Reiki secondo chi lo pratica, se questa tecnica ha plausibilità scientifica, se nel Reiki vi sono elementi di occultismo. Risposte che rimarranno aperte ad altri approfondimenti”.

Si può richiedere il link per partecipare all’indirizzo mail gperottib@libero.it.