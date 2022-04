Esplosioni in Transnistria: colpita stazione radio a Maiac

(Da Chişinău) – Stamattina presto nel paese di Maiac, nel distretto di Grigoriopol, due esplosioni si sono sentite alle 6.40 e 7.05. Subito sono stati inviati tutti servizi specializzati della Transnistria, secondo quanto dice il centro della stampa del ministero dell’interno della Transnistria.

Le forze dell’ordine, la protezione civile e la milizia di Grigoriopol hanno accerchiato la zona della Radio di teletrasmissione. Gli artificieri hanno cominciato a setacciare tutti i palazzi del centro. Le ultime informazioni ufficiali, aggiornate alle 9 di mattina, hanno comunicato che sono fuori servizio due antenne potenti una da 1 megawatt e l’altra di mezzo megawatt. Entrambe trasmettevano la radio della Federazione russa. Nessuno del personale del centro ha subito danni.

Il Pridnestrovian Radio and Television Center è un grande centro di trasmissione, uno dei pochi che ha mantenuto la sua attività nel territorio delle onde corte nell’ex Unione Sovietica. Si trova nella Repubblica di Moldova su un’area di 850 ettari. Conosciuto anche come Maiac Radio Center.

Le strutture principali del centro radiofonico furono costruite tra il 1968 e il 1975, alcune delle quali entrarono in funzione come centro radiofonico moldavo nel 1971. Nel 1978-1990, il periodo d’oro delle trasmissioni a onde corte e medie , i trasmettitori di Maiac venivano caricati 23 ore al giorno. A causa della sua elevata potenza, il centro radiofonico irradiava territori ben oltre i confini dell’Urss. Il feedback sulla qualità della ricezione dei programmi è arrivato da ascoltatori radiofonici negli Stati Uniti, nell’Europa occidentale, in Africa, in Australia e in India.