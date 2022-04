Università Santa Croce: facoltà di Teologia, domani una Giornata di studio dedicata a movimenti, nuove comunità, associazioni e aggregazioni laicali

Su iniziativa della Facoltà di Teologia dell’Università della Santa Croce, mercoledì 27 aprile (ore 9, aula magna “Giovanni Paolo II”) si svolgerà una Giornata di studio dedicata ai movimenti, alle nuove comunità, alle associazioni e alle aggregazioni laicali sul tema “Il tempo di raccogliere i frutti dello Spirito”.

“A partire da una riflessione teologica, si cercherà di approfondire il contributo che ciascuna di queste realtà apporta alla vita ecclesiale con il proprio specifico carisma”, spiegano gli organizzatori. Infatti, “è grazie al Battesimo comune che tutti nella Chiesa sono in cammino verso la stessa meta di salvezza”.

Ad introdurre i lavori sarà il prefetto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, card. Kevin Farrell.

A seguire, Denis Biju-Duval, della Pontificia Università Lateranense, interverrà sul tema del carisma; Pilar Río, della Santa Croce, affronterà l’aspetto Battesimo; infine Ezechiele Pasotti, dell’équipe internazionale del Cammino Neocatecumenale, si concentrerà sul significato della missione.

La seconda parte della Giornata (con inizio alle ore 15) sarà arricchita dallo scambio di esperienze e testimonianze tra rappresentanti di diversi movimenti. Interverranno: Luigino Bruni, del Movimento dei Focolari, Roberto Fontolan, di Comunione e Liberazione, Roberta e Dino Furgione, del Cammino Neocatecumenale, e Paolo Maino del Servizio internazionale per il Rinnovamento carismatico cattolico.